Хакеры за час могут взломать почти 60% паролей

Чтобы сохранить свои личные данные в безопасности, нужно придумать свой пароль для каждого интернет-сервиса, не использовать банальные комбинации и подключить двухфакторную аутентификацию.

Меньше минуты понадобится хакерам, чтобы получить 45% паролей пользователей. Потратить час придется для добычи 59% защитных кодов, а для взлома 67% паролей нужно меньше месяца.

Чаще всего пользователи устанавливают в качестве паролей такие популярные слова как «forever», «love», «gamer», «admin», «password». Распространены и комбинации «qwerty12345», «12345». Об этом пишет RB.RU со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Для взлома злоумышленники используют алгоритмы умного взлома и брутфорс, который перебирает комбинации символов по порядку.

Специалисты по информационной безопасности рекомендуют запоминать длинные и уникальные пароли или использовать менеджер паролей. Тогда достаточно запомнить всего лишь одну комбинацию для получения доступа.

Кроме того, важно ставить новые пароли для разных сервисов, чтобы злоумышленники не получили доступ ко всем личным данным из-за одной уязвимости.

Быстрее всего хакеры взламывают пароли, в которых есть личные данные. Например, дата рождения, имя, клички домашних животных. По возможности в интернет-сервисах стоит установить двухфакторную аутентификацию.