До 25 июня надо сдать уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы

В этом уведомлении будут:

НДФЛ — за период с 01.06 по 22.06 с кодом периода 31/03;

страховые взносы за май — с кодом периода 31/02.

Кроме того, до 28 июня необходимо уплатить:

НДФЛ — за период с 01.06 по 22.06;

страховые взносы за май;

1/3 суммы НДС за 1 квартал.

Правильно рассчитывать и уплачивать налоги научим на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

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Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ.