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Уведомление по ЕНП

До 25 июня надо сдать уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы

Очередной крайний срок сдачи ЕНП-уведомления – 25 июня.

В этом уведомлении будут:

  • НДФЛ — за период с 01.06 по 22.06 с кодом периода 31/03;

  • страховые взносы за май — с кодом периода 31/02.

Кроме того, до 28 июня необходимо уплатить:

  • НДФЛ — за период с 01.06 по 22.06;

  • страховые взносы за май;

  • 1/3 суммы НДС за 1 квартал.

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