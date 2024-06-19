32% россиян не знают о появлении цифрового рубля

О том, что Центробанк запустил пилотный проект по внедрению цифрового рубля, не знают 32% участников социологического опроса. 35% в курсе изменений, но не понимают, для чего нужна новая форма денег.
Только 8% согласны завести электронный кошелек и пользоваться цифровой валютой уже сейчас. Об этом сказано на сайте ЦБ.
75% жителей страны предпочитают расплачиваться банковской картой, 48% — мобильными переводами, а 28% платят по Системе быстрых платежей (СБП).
Наличные в повседневных расчетах используют только 24% россиян: из них 13% делают это по привычке, а 29% по каким-то собственным причинам не могут использовать безнал.
Чаще всего наличными расплачиваются в небольших магазинах, на рынках и заправках, в общественном транспорте, автосервисах, в кафе и ресторанах.
Комментарии1
При чем здесь "россияне"?
"Банки попросили ЦБ разъяснить, что такое цифровой рубль.
Как пишет «Коммерсантъ», Ассоциация банков России в своем письме регулятору отметила, что в обществе «крайне настороженно» относятся к внедрению цифрового рубля, закон о котором недавно подписал президент Путин.
У банков есть ряд вопросов.
В частности, они просят уточнить:
- Что такое цифровой рубль..."