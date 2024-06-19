32% россиян не знают о появлении цифрового рубля

Не понимают, зачем нужны цифровые рубли 35% жителей страны. В основном покупатели проводят оплату по карте и только 24% используют наличные.

О том, что Центробанк запустил пилотный проект по внедрению цифрового рубля, не знают 32% участников социологического опроса. 35% в курсе изменений, но не понимают, для чего нужна новая форма денег.

Только 8% согласны завести электронный кошелек и пользоваться цифровой валютой уже сейчас. Об этом сказано на сайте ЦБ.

75% жителей страны предпочитают расплачиваться банковской картой, 48% — мобильными переводами, а 28% платят по Системе быстрых платежей (СБП).

Наличные в повседневных расчетах используют только 24% россиян: из них 13% делают это по привычке, а 29% по каким-то собственным причинам не могут использовать безнал.

Чаще всего наличными расплачиваются в небольших магазинах, на рынках и заправках, в общественном транспорте, автосервисах, в кафе и ресторанах.