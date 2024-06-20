Социальные контракты могут превышать лимиты бюджетных обязательств

Совфед принял закон, по которому периоды действия социальных контрактов могут превышать срок действия лимита бюджетных обязательств.
Теперь предприниматели смогут заключать контракты в бюджетной сфере на более длительный срок, если иной период не установлен федеральными законами.
«Это изменение, безусловно, будет способствовать эффективному расходованию бюджетных средств», — сказал первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
По соцконтрактам бизнес получает субсидии на покупку оборудования, инвентаря и инструментов для многократного использования. Также деньги можно тратить на аренду помещения (не больше 15% от общей суммы субсидии), на рекламу и продвижение (не более 5%), на оформление разрешений и покупку софта (до 10%).
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