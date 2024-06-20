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Социальные контракты могут превышать лимиты бюджетных обязательств

Совет Федерации скорректировал субсидии, которые получает бизнес при заключении социального контракта. Теперь действие соглашения может выходить за рамки обязательств бюджета.

Совфед принял закон, по которому периоды действия социальных контрактов могут превышать срок действия лимита бюджетных обязательств.

Теперь предприниматели смогут заключать контракты в бюджетной сфере на более длительный срок, если иной период не установлен федеральными законами.

«Это изменение, безусловно, будет способствовать эффективному расходованию бюджетных средств», — сказал первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

По соцконтрактам бизнес получает субсидии на покупку оборудования, инвентаря и инструментов для многократного использования. Также деньги можно тратить на аренду помещения (не больше 15% от общей суммы субсидии), на рекламу и продвижение (не более 5%), на оформление разрешений и покупку софта (до 10%).

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