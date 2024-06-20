С 1 июля Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону

Действие СЭЗ распространят на области, которые прилегают к новым регионам России. Бизнес получит налоговые льготы и пониженные ставки по страховым взносам.

Совет Федерации принял закон о включении Белгородской, Брянской и Курской областей в состав свободной экономической зоны (СЭЗ), которая действует в новых регионах.

Инвесторы, которые вкладываются в развитие предприятий из СЭЗ, смогут в течение 10 лет не платить налог на прибыль в федеральный бюджет. Также бизнес на 3 года освободят от уплаты земельного налога. Предприниматели будут платить пониженные страховые взносы — в размере 7,6%.

«Принятие закона положительно повлияет на достижение целей госпрограмм и позволит, по предварительной оценке, поддержать около 300 пострадавших компаний, где работают более 20 тысяч человек», — сказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

СЭЗ в новых регионах установили с 1 июля 2023. Статус резидентов свободной зоны получили больше 100 компаний.