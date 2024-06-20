🔥 «Клерк» снизил цену на полугодовую подписку Клерк.Премиум до 9 900 рублей!

Подписка «Клерк.Премиум» — это набор инструментов, необходимых для каждого бухгалтера. В подписке есть все, чтобы сделать вашу повседневную работу легче и комфортнее.

Уследить за всеми изменениями в законодательстве в одиночку невозможно. «Клерк» постоянно собирает и обновляет необходимую информацию для бухгалтеров.

Подписка на Клерк.Премиум — отличная возможность облегчить работу, получить новые знания, освоить отдельные аспекты работы бухгалтера, всегда быть в курсе законодательных изменений.

Сейчас вы можете забрать подписку на 6 месяцев со скидкой 49% всего за 9 900 рублей вместо 19 490 рублей!

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В подписку входят:

Статьи-разборы законов и мини-курсы . Вы узнаете не только о том, какие поправки вступают в силу, но и как применять их на практике.

Более 50 онлайн-курсов , где можно прокачать навыки по темам бухучета, налогов и ведения собственного бизнеса. В подписке есть не только обучающие материалы по всем бухгалтерским участкам, но и мастер-классы с рекомендациями практиков.

Вебинары + доступ к видео-лекциям . У вас будет возможность подключаться к будущим вебинарам, а также находить полезные советы по нужной теме в архиве из более чем 600 записей.

Справочно-правовая система . В подписке Клерк.Премиум много справочной информации — актуальные нормативные акты, законы, разъяснения, формы и шаблоны для заполнения. Вам не придется ничего искать в интернете — все уже под рукой.

10 персональных консультаций с экспертом и база из 20 тыс. решенных вопросов. Вы сможете задать любой вопрос эксперту «Клерка» и получить профессиональный ответ в течение 3,5 часов.

🎁 Приятный бонус — все, кто приобрел подписку от полугода, получат в подарок онлайн-курс «Бухгалтер маркетплейсов-2024: учет, налоги, 1С» (полная цена 16 350 рублей)!

Используйте подписку по максимуму — посещайте онлайн-курсы, вебинары, тренинги, читайте разборы законов, пользуйтесь кодексами и смотрите письма от Минфина и ФНС.

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