Из-за новых ставок по НДФЛ с 2025 года Госдума приняла поправки в федеральный бюджет

Изменения связаны в том числе с реформой в налоговой системе с 2025 года. Завтра депутаты рассмотрят еще три законопроекта из этого пакета.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект с поправками в федеральный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Они связаны с совершенствованием налоговой системы.

«Законопроектом предусмотрено направление всех дополнительных доходов, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, в доход федерального бюджета. Наша задача — сделать налоговую систему максимально справедливой, чтобы дополнительные средства были направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается, — семей с детьми, пенсионеров, ветеранов», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно изменениям, в 2024 году на 522 млрд рублей вырастут расходы на выполнение поручений президента. Дополнительные 47,8 млрд получат многодетные семьи на погашение ипотеки. На продление программы «Семейная ипотека» пойдут 66,2 млрд рублей.

Кроме того, 33,2 млрд рублей направят на увеличение зарплаты за классное руководство в школах и кураторство в колледжах и техникумах. Ожидается, что выплаты получат больше 539 тыс. учителей.

Завтра депутаты рассмотрят остальные три законопроекта, которые нужны для проведения налоговой реформы.