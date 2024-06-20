❗ ФНС сократит отчетность обособленных подразделений

На июль 2026 года Федеральная налоговая служба запланировала сокращение отчетности обособленных подразделений.

Это следует из п. 1.6.3 плана-графика мероприятий ФНС России на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов, который подписан главой Минфина Силуановым и руководителем ФНС Егоровым.

К середине 2026 года планируется изменение форм налоговых деклараций и расчетов с включением данных по обособкам в отчетность головных организаций.

Также усовершенствуют формы налогового контроля налогоплательщиков, имеющих обособленные подразделения. Это будут приказы и письма ФНС.

Ответственным исполнителем назначен начальник Управления камерального контроля ФНС А.А. Касянюк.

Ранее мы сообщали, что ФНС откажется от декларации 3-НДФЛ.