💥 ФНС откажется от декларации 3-НДФЛ

ФНС планирует отказаться от деклараций по налогу на доходы физлиц. Ведомство в декабре 2025 года может перейти на «бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога».
До этого момента налоговики заключат государственный контракт на разработку новой системы и выпустят приказ о ее вводе в промышленную эксплуатацию. Такие планы ФНС сформулировала на 2024 и плановый период 2025-2029 годов.
«Планируется, что уплата НДФЛ при реализации бездекларационного порядка исчисления налога будет осуществляться на основании сообщения об исчисленной сумме налога по доходам, полученным с 1 января 2025 года», — сказано в документе.
Сейчас ФНС уже автоматизировала предоставление инвестиционных и имущественных вычетов: инспекторы сами получают из банков информацию о сделках и заполняют все необходимое за налогоплательщиков. Это позволяет ускорить процесс и избежать ошибок.
«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — сказал глава ФНС Даниил Егоров.
В соответствии со ст. 85 НК большинство сведений для расчета НДФЛ уже поступает в ФНС в автоматическом режиме. Это информация о доходах, полученных от:
продажи недвижимого имущества;
уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;
продажи транспортных средств;
контролируемых иностранных компаний (КИК);
прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока.
Комментарии3
Егоров похоже решил окончательно добить налоговую систему России всякими придумками... Не будем ему мешать
Главное в этом действе - госконтракт!!!!
Исправьте, пожалуйста. Глазкам больно...