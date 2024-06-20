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НДФЛ

💥 ФНС откажется от декларации 3-НДФЛ

Налоговики автоматически рассчитают НДФЛ на основании данных, которые они получат в процессе межведомственного взаимодействия. Подавать декларации будет не нужно.

ФНС планирует отказаться от деклараций по налогу на доходы физлиц. Ведомство в декабре 2025 года может перейти на «бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога».

До этого момента налоговики заключат государственный контракт на разработку новой системы и выпустят приказ о ее вводе в промышленную эксплуатацию. Такие планы ФНС сформулировала на 2024 и плановый период 2025-2029 годов.

«Планируется, что уплата НДФЛ при реализации бездекларационного порядка исчисления налога будет осуществляться на основании сообщения об исчисленной сумме налога по доходам, полученным с 1 января 2025 года», — сказано в документе.

Сейчас ФНС уже автоматизировала предоставление инвестиционных и имущественных вычетов: инспекторы сами получают из банков информацию о сделках и заполняют все необходимое за налогоплательщиков. Это позволяет ускорить процесс и избежать ошибок.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — сказал глава ФНС Даниил Егоров.

В соответствии со ст. 85 НК большинство сведений для расчета НДФЛ уже поступает в ФНС в автоматическом режиме. Это информация о доходах, полученных от:

  • продажи недвижимого имущества;

  • уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;

  • продажи транспортных средств;

  • контролируемых иностранных компаний (КИК);

  • прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока.

Комментарии

3
  • понаехавший Тут

    Егоров похоже решил окончательно добить налоговую систему России всякими придумками... Не будем ему мешать

    • Ирина

      налоговики заключат государственный контракт на разработку новой системы

      Главное в этом действе - госконтракт!!!!

  • Ирина

    Налоговики автоматически рассчитают НДЛФ

    Исправьте, пожалуйста. Глазкам больно...

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