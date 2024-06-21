С декабря заработает система регистрации и учета арбитражных управляющих

Создание ФНС системы регистрации, учета и анализа сведений об арбитражных управляющих запланировано на декабрь 2024 года.

Это следует из мероприятия 6 разд. V плана-графика мероприятий ФНС России на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов. Он подписан главой Минфина Силуановым и руководителем ФНС Егоровым.

Это будет система регистрации, учета и анализа:

сведений о приобретении статуса арбитражного управляющего;

прекращении такой профессиональной деятельности;

иных сведений об арбитражных управляющих.

В ней предусмотрена возможность случайного выбора саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и самих арбитражных управляющих.

С декабря должен произойти запуск в промышленную эксплуатацию программного обеспечения это системы на основании приказа ФНС.

Курирует этот вопрос заместитель руководителя ФНС К.Н. Чекмышев.

Ранее мы писали, что арбитражные управляющие будут работать по новым правилам.