Арбитражные управляющие будут работать по новым правилам

В зависимости от опыта и эффективности работы арбитражные управляющие будут получать доступ к процедуре банкротства крупных должников.

Правительство приняло постановление, в котором утверждены новые правила выбора арбитражных управляющих должников перед государством, а также измеримые критерии эффективности работы таких специалистов.

Арбитражный управляющий, который выполняет больше требований кредиторов и продает имущество должника с наименьшим дисконтом, получит больше шансов участвовать в процедуре банкротства крупных должников.

Если же у арбитражного управляющего мало опыта в профессии, то сначала придется зарекомендовать себя при работе с небольшими проблемными активами, а уже потом подавать заявку на работу с крупнейшими должниками.

«Расчет рейтинга эффективности арбитражного управляющего будет доступен ему в личном кабинете. Личный кабинет АУ – это портальное сервисное решение, в котором будет раскрыт каждый элемент расчета рейтинга. С помощью личного кабинета управляющий может задать вопросы в отношении результатов расчета рейтинга и получить обратную связь», — сказано на сайте ФНС.

Новые правила для арбитражных управляющих будут действовать через полгода.