Центробанк дал сигнал о повышении ключевой ставки

В июле 2024 года Центробанк может резко повысить ключевую ставку, если решит применять альтернативный сценарий по стабилизации инфляции. В июне у регулятора не было решающих аргументов, чтобы отказаться от базового сценария.

«Однако если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном», — сказано на сайте ЦБ в резюме по ключевой ставке.

Альтернативный или проинфляционный сценарий начнут реализовывать, если продолжит расти напряженность на рынке труда, потребительская и кредитная активность населения.