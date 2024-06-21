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Налоговые изменения 2025

Минфин сохранит уровень НДФЛ в Северных регионах

Власти планируют оставить прежней ставку НДФЛ в регионах с высокими уровнями северных коэффициентов и надбавок.

Министр финансов Антон Силуанов ко второму чтению законопроекта о донастройке налоговой системы подготовит предложение сохранить текущий уровень НДФЛ в регионах с северными коэффициентами и надбавками.

«По северным надбавкам и коэффициентам в соответствии с поручением президента будут оставлены предыдущие уровни налогообложения, такие предложения мы ко второму чтению сформулируем», — сказал Силуанов.

Сейчас в Госдуме обсуждают законопроект с поправками в НК, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.

Власти предлагают установить прогрессивную шкалу НДФЛ. Ставку 13% будут платить те, кто получает меньше 2,4 млн рублей в год. При доходе от 2,4 до 5 млн налог составит 15%, от 5 до 20 млн — 18%, а при доходах больше 50 млн рублей в год — 22%.

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