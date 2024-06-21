Строить станут быстрее — до одной тысячи дней

«Ключевая задача, которая стоит перед ними, – сократить срок от идеи до сдачи объекта до 1 тыс. дней, не считая сложные, уникальные объекты. В этой связи прошу субъекты (регионы — прим. ред.) пересмотреть свои нормативные акты в сфере градостроительной деятельности с точки зрения их оптимизации, а также обратить отдельное внимание на сокращение сроков реализации проектов по модернизации объектов ЖКХ», – отметил Хуснуллин.

Эта цифра прозвучала на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию с главами субъектов РФ, где обсудили ход реализации национальных и федеральных проектов в 2024 году и ключевые задачи на будущее.