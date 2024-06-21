Япония ввела санкции против российских компаний и физлиц

Под экономические санкции со стороны Японии попали руководители ЦИК, «Микрона» и компании АЛРОСА.

Шесть руководителей ЦИК вместе с Натальей Будариной попали под санкции со стороны японских властей. Ограничения коснулись алмазодобывающей компании АЛРОСА, производителя микросхем «Микрон», ОАО «Туполев» и «Уралтрансмаш».

Всего Япония ввела санкции против 26 компаний и 11 физических лиц. Об этом пишет РБК со ссылкой на санкционный список. В него вошли следующие оборонные предприятия:

ОКБ «Авиационный комплекс им. Илюшина»;

ОАО «Туполев»;

ООО «Оборонлогистика»;

АО «НПП «Топаз»;

ВПО «Точмаш»;

«Уралтрансмаш»;

АО «НПО «Курганприбор»;

ООО «Челябинский тракторный завод» и другие.

Кроме того, Япония установила ограничения для 11 компаний из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ и Узбекистана, которые помогали РФ обходить санкции.

В последний раз власти Японии расширяли санкционный список в конце мая. Тогда ограничения затронули 9 российских юрлиц, гендиректора авиакомпания «224-й летный отряд» Владимира Михейчика, а также две компании с Кипра.