Япония ввела санкции против российских компаний и физлиц

Шесть руководителей ЦИК вместе с Натальей Будариной попали под санкции со стороны японских властей. Ограничения коснулись алмазодобывающей компании АЛРОСА, производителя микросхем «Микрон», ОАО «Туполев» и «Уралтрансмаш».
Всего Япония ввела санкции против 26 компаний и 11 физических лиц. Об этом пишет РБК со ссылкой на санкционный список. В него вошли следующие оборонные предприятия:
ОКБ «Авиационный комплекс им. Илюшина»;
ОАО «Туполев»;
ООО «Оборонлогистика»;
АО «НПП «Топаз»;
ВПО «Точмаш»;
«Уралтрансмаш»;
АО «НПО «Курганприбор»;
ООО «Челябинский тракторный завод» и другие.
Кроме того, Япония установила ограничения для 11 компаний из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ и Узбекистана, которые помогали РФ обходить санкции.
В последний раз власти Японии расширяли санкционный список в конце мая. Тогда ограничения затронули 9 российских юрлиц, гендиректора авиакомпания «224-й летный отряд» Владимира Михейчика, а также две компании с Кипра.
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