Если отменить патент, обратной дороги нет: только ждать конца года

При прекращении предпринимательской деятельности до истечения срока действия патента, вновь перейти по этому же виду деятельности на ПСН можно не ранее следующего года.

Реальная ситуация: ИП подал заявление на получение патента. После захотел отменить его, подав заявление по форме №26.5-4. Возникают вопросы: может ли ИП заново подать патент на ту же деятельность, что и раньше? Или эту деятельность больше вести не сможет до конца года? Если не сможет, то в случае подачи заявления на патент в другой регион, дадут ли в этом случае патент на ту же деятельность?

ИП, утративший право на применение патентной системы налогообложения или прекративший предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась ПСН, до истечения срока действия патента, вправе вновь перейти на патентную систему налогообложения по этому же виду предпринимательской деятельности не ранее чем со следующего календарного года — п. 8 ст. 346.45 НК.

Поэтому заново подать аналогичный патент нельзя.

В другом регионе его тоже не должны выдать. Если же вдруг по ошибке дадут, потом это все равно это выяснится. И все налоги за этот период пересчитают по общей системе. То есть с НДС. Поэтому есть реальные риски.

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