После падения курс юаня поднялся выше 12 рублей

Китайская валюта перешла к укреплению своих позиций: курс юаня на Мосбирже вырос почти на 7% после резкого падения.

21 июня курс юаня на Московской бирже вырос почти на 7% — до 12,19 рублей. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Китайская валюта начала восстанавливаться после падения, которое началось с 19 июня. Тогда курс юаня составлял 10,9 рубля.

«Риски вторичных санкций для китайских компаний могли привести к снижению объемов импорта из Поднебесной в Россию, что сократило спрос на китайские юани на Московской бирже», — сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также валюта КНР могла подешеветь из-за сложностей с валютными расчетами. Импортеры стали покупать меньше юаней, что привело к ослаблению спроса.