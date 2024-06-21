Экспортерам снизили порог обязательной продажи валютной выручки до 60%

Кабмин требует от крупнейших экспортеров продавать не 80% валютной выручки, а только 60%.

Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки. Если раньше крупнейшие экспортеры должны были продавать не меньше 80% полученных средств, то теперь этот порог будет составлять 60%.

«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — сказано на сайте кабмина.

Требование о продаже валютной выручки касается крупнейших экспортеров, которые работают в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Эта мера действует до 30 апреля 2025 года.