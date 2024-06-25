⚡️ Итоги дня: Москва выбирает аромат для поликлиник, Metallica даст виртуальный концерт для всех, а хакер украл внутренние данные Apple

Биткоин упал ниже 64 тыс. долларов. Это минимум с середины мая 2024 года.

В «Яндекс Go» теперь можно арендовать электровелосипеды. Сервис доступен в Москве.

Жителям Москвы предложили выбрать ароматы для столичных поликлиник. По задумке инициаторов, приятный запах создаст приятную атмосферу и снизит волнение в больничных коридорах.

Сильнее всех в России хотят рожать детей жители Дальнего Востока. По итогам опроса, чаще рожают детей респонденты из малых городов с населением менее 100 тысяч человек и сел (22%). При этом наибольшее желание обзавестись потомством — у жителей Дальнего Востока (24%), наименьшее — в Сибири (13%).

Концерт группы Metallica пройдет на игровой платформе Fortnite. Группа даст виртуальный концерт из шести песен, исполнение которых сможет увидеть каждый. В своих социальных сетях группа разместила афишу и на русском языке.

Кадры из культовых советских фильмов узнают лишь 10% зрителей. Журналисты поместили в опрос фильмы «Мой ласковый и нежный зверь» режиссера Эмиля Лотяну, «Печки-лавочки» Василия Шукшина, «Жестокий романс» Эльдара Рязанова и «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука.

Сервис путешествий МТС Travel начал выпускать гастрономические путеводители по России. Сейчас пользователям доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску. До конца года путеводители появятся еще в шести городах.

YouTube начнет отключать Premium-подписчиков, которые указали другой регион, чтобы купить подписку дешевле.

Хакер украл внутренние данные Apple и выставил их на продажу в даркнете. Ряд инструментов, к которым хакер получил доступ, позволял сотрудникам компании работать с определенными корпоративными приложениями. С этой информацией вряд ли можно навредить пользователям гаджетов и сервисов компании.

Суперпятно на Солнце может спровоцировать магнитные бури на следующей неделе.

Японские инженеры научили человекообразного робота Мусаси управлять автомобилем Toyota. До автономного вождения роботу еще далеко, но эксперименты позволяют лучше представить возможное направление развития технологий автономных транспортных средств.