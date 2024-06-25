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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Москва выбирает аромат для поликлиник, Metallica даст виртуальный концерт для всех, а хакер украл внутренние данные Apple

Подготовили обзор главных событий дня — 21 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Биткоин упал ниже 64 тыс. долларов. Это минимум с середины мая 2024 года.

  • В «Яндекс Go» теперь можно арендовать электровелосипеды. Сервис доступен в Москве.

  • Жителям Москвы предложили выбрать ароматы для столичных поликлиник. По задумке инициаторов, приятный запах создаст приятную атмосферу и снизит волнение в больничных коридорах.

  • Сильнее всех в России хотят рожать детей жители Дальнего Востока. По итогам опроса, чаще рожают детей респонденты из малых городов с населением менее 100 тысяч человек и сел (22%). При этом наибольшее желание обзавестись потомством — у жителей Дальнего Востока (24%), наименьшее — в Сибири (13%).

  • Концерт группы Metallica пройдет на игровой платформе Fortnite. Группа даст виртуальный концерт из шести песен, исполнение которых сможет увидеть каждый. В своих социальных сетях группа разместила афишу и на русском языке.

  • Кадры из культовых советских фильмов узнают лишь 10% зрителей. Журналисты поместили в опрос фильмы «Мой ласковый и нежный зверь» режиссера Эмиля Лотяну, «Печки-лавочки» Василия Шукшина, «Жестокий романс» Эльдара Рязанова и «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука.

  • Сервис путешествий МТС Travel начал выпускать гастрономические путеводители по России. Сейчас пользователям доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску. До конца года путеводители появятся еще в шести городах.

  • YouTube начнет отключать Premium-подписчиков, которые указали другой регион, чтобы купить подписку дешевле.

  • Хакер украл внутренние данные Apple и выставил их на продажу в даркнете. Ряд инструментов, к которым хакер получил доступ, позволял сотрудникам компании работать с определенными корпоративными приложениями. С этой информацией вряд ли можно навредить пользователям гаджетов и сервисов компании.

  • Суперпятно на Солнце может спровоцировать магнитные бури на следующей неделе.

  • Японские инженеры научили человекообразного робота Мусаси управлять автомобилем Toyota. До автономного вождения роботу еще далеко, но эксперименты позволяют лучше представить возможное направление развития технологий автономных транспортных средств.

  • Новый Bentley установил неофициальный рекорд скорости под водой. Гибридный Bentley Continental GT Speed разогнался до 335 км/ч в самом длинном подводном автомобильном тоннеле.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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Грядет налоговая реформа, и скоро нужно будет рассчитывать налоги по новым правилам. В подписке Клерк.Премиум регулярно появляются инструкции по практическому применению изменений в виде статей, вебинаров и онлайн-курсов. Рассказываем, какой контент уже добавился и скоро добавится в подписке. А еще мы увеличили количество доступных подписчикам консультаций!

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