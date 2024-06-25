Мосбиржа будет автоматически переводить заявки на вечернюю сессию

Неисполненные заявки инвесторов на покупку ценных бумаг автоматически отправятся на торги в вечернюю сессию.

С 24 июня Московская биржа запустит механизм автоматического переноса заявок на покупку и продажу акций и паев инвестиционных фондов (ПИФ) с дневной торговой сессии на вечернюю.

«По окончании основной торговой сессии неисполненные лимитные заявки с указание цены и объема, а также айсберг-заявки будут автоматически поэтапно переходить в аукцион закрытия основной сессии, аукцион открытия и торговый период на вечерней сессии», — сказано на сайте торговой площадки.

Автоматический перенос заявок не затронет:

инструменты рынка облигаций;

рыночные заявки, в том числе в аукцион закрытия;

лимитные заявки без сохранения в котировках;

лимитные заявки в аукцион закрытия, пассивные заявки;

заявки участников рынка, которые не участвуют в вечерних торгах.

Вечерние торги начались в июне 2020 года. Они позволяют инвесторам заключать сделки с 19:00 до 23:50. В мае 2024 года на вечернюю сессию пришлось 14,5% от общего объема дневных торгов ценными бумагами.