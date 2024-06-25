Инвестиционно-строительный цикл станет короче

Доллар адаптировался, недвижка пробивает потолок, жильё для богатых, новые дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Так доллар ещё никто не унижал, как санкции, но он справился и адаптировался. То ли дело в недвижке — продавцы не успевают повышать цены. Но это будет ровно до 30 июня, а потом позволить себе жильё смогут лишь настоящие дворяне и богатые господа, а я поборол нервный срыв и собрал все самые интересные новости в этом посте. Заскакивайте!