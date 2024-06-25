ФНС будет курировать систему регистрации и учета арбитражных управляющих

Это следует из мероприятия 6 разд. V плана-графика мероприятий ФНС России на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов. Он подписан главой Минфина Силуановым и руководителем ФНС Егоровым.
Это будет система регистрации, учета и анализа:
сведений о приобретении статуса арбитражного управляющего;
прекращении такой профессиональной деятельности;
иных сведений об арбитражных управляющих.
В ней предусмотрена возможность случайного выбора саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и самих арбитражных управляющих.
С декабря должен произойти запуск в промышленную эксплуатацию программного обеспечения это системы на основании приказа ФНС.
Курирует этот вопрос заместитель руководителя ФНС К.Н. Чекмышев.
Ранее мы писали, что арбитражные управляющие будут работать по новым правилам.
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