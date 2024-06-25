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Эта норма работает с 31.08.2023, сообщает Минфин в письме от 04.04.2024 № 03-03-06/2/30746.

Таким образом, расходы, связанные с модернизацией НМА, возникшие после 31.08.2023, увеличивают их стоимость.

Ранее Минфин в письме от 04.03.2024 № 03-03-06/1/19130 пояснял, что если первоначальная стоимость НМА была менее 100 000 руб., и эти затраты изначально отнесли к материальным расходам, а после модернизации стоимость превысила 100 000, такой НМА надо отнести к амортизируемому имуществу для целей налогового учета.

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Модернизация НМА увеличивает их стоимость

Первоначальная стоимость нематериальных активов изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации независимо от размера остаточной стоимости.

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