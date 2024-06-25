Банки смогут выдавать небольшие кредиты только по фиксированной процентной ставке

С 1 сентября 2024 года кредиты с плавающей ставкой будут оформлять только для займов от 15 до 74 млн рублей.

Владимир Путин подписал закон, который ограничит применение плавающей ставки по кредиту.

Банкам можно выдавать кредиты физлицам с плавающей ставкой на ипотеку сроком не больше 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. Это около от 15 млн до 74 млн рублей.

Плавающую ставку можно применять в потребительских кредитах, если их сумма в 200 раз больше среднемесячной зарплаты в РФ.

Такую ставку можно будет увеличить не более чем на 4% относительно базовой ставки. Если это произойдет, заемщик сможет попросить о продлении срока кредита. То же самое правило распространяется на микропредприятия, однако для них нет ограничений по сумме займов.

«Заемщики, привлекающие столь значительные кредиты и займы, достаточно финансово грамотные, чтобы оценить возможные риски. Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму будет запрещено», — сказано на сайте ЦБ.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2024 года.