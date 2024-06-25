«Дочка» китайского Bank of China в РФ перестала проводить расчеты с подсанкционными банками

«Бэнк оф Чайна» приостановил операции с российскими банками, которые попали в санкционный список США.

На дочернюю организацию китайского Bank of China в РФ приходилась существенная часть платежей между Россией и Китаем. Отказ от проведения операций связан с риском банка попасть под вторичные санкции со стороны США. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас трансграничные платежи бизнес проводит через небанковских платежных агентов. Деятельность таких посредников непрозрачна и неподконтрольна регуляторам и может нести свои риски. Кроме того, предпринимателям приходится платить комиссию в размере 3-5%.