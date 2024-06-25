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Банки

«Дочка» китайского Bank of China в РФ перестала проводить расчеты с подсанкционными банками

«Бэнк оф Чайна» приостановил операции с российскими банками, которые попали в санкционный список США.

На дочернюю организацию китайского Bank of China в РФ приходилась существенная часть платежей между Россией и Китаем. Отказ от проведения операций связан с риском банка попасть под вторичные санкции со стороны США. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас трансграничные платежи бизнес проводит через небанковских платежных агентов. Деятельность таких посредников непрозрачна и неподконтрольна регуляторам и может нести свои риски. Кроме того, предпринимателям приходится платить комиссию в размере 3-5%.

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ЭДО

Как сформировать МЧД для сдачи отчетности

С 2024 года применять МЧД для отчетности обязана значительная часть бизнеса. Какие машиночитаемые доверенности нужно использовать для отправки отчетов в налоговую службу, Социальный фонд и другие ведомства? Разбираемся в новых правилах.

Как сформировать МЧД для сдачи отчетности

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Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров. Мини-курс

Наконец-то появилась возможность в упрощенном порядке подтверждать нулевую ставку по НДС при экспорте. В мини-курсе рассказываем, как это сделать.

Как подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте с помощью электронных реестров. Мини-курс
Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Путин запретил взыскивать долги с госпредприятий новых регионов

До 2026 года кредиторы не смогут взыскать с государственных компаний долги по обязательствам, которые появились до 30 сентября 2022 года.

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Лучшие спикеры, новый каждый день
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Вебинары для бухгалтеров

Как бизнесу начать торговлю на Авито и не уйти в минус

Для начинающего предпринимателя Авито — способ быстро начать продажи, если нет сайта, а для действующего бизнеса это дополнительный канал торговли. Но чтобы выйти на прибыль, важно учитывать особенности площадки. Какие — расскажем на бесплатном вебинаре 27 июня.

Как бизнесу начать торговлю на Авито и не уйти в минус
Банки

«Дочка» китайского Bank of China в РФ перестала проводить расчеты с подсанкционными банками

«Бэнк оф Чайна» приостановил операции с российскими банками, которые попали в санкционный список США.

Трудовое право

Как оплачивать сверхурочную работу в ночное время

Если сотрудник работает сверхурочно, то вместо повышенной оплаты он может выбрать отгул. Но если сверхурочка была в ночное время, за это тоже полагается доплата.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Подотчет, командировки

Электронный посадочный талон и авиабилет: как принять на расходы и отразить в учетах

Разбираем, как провести электронную первичку по авансовому отчету и отразить расходы в бухгалтерском и налоговом учете.

Электронный посадочный талон и авиабилет: как принять на расходы и отразить в учетах
LANIT Document Management
Трудовые отношения

5 уроков из судебной практики: как избежать трудовых споров с помощью КЭДО

Переход на электронный кадровый документооборот помогает компаниям сократить расходы и повысить эффективность, а иногда — еще и спасает от возможного судебного разбирательства. Мы изучили пять трудовых споров и прикинули, как бы все произошло, если бы у работодателя была система КЭДО.

5 уроков из судебной практики: как избежать трудовых споров с помощью КЭДО
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Прокрастинация и субсидиарка. Что важно помнить👇🏻

📌Многие люди постоянно откладывают решение любых проблем на завтра и послезавтра и так изо дня в день. В том числе это касается судебных проблем, вытекающих из банкротства, таких как оспаривание сделок и привлечение к субсидиарной ответственности.

Наталья Горячая
УСН

Зарплату руководителя-единственного учредителя нельзя включать в расходы при УСН

Руководитель компании-единственный её участник не может состоять в трудовых отношениях с организацией. Но для целей подачи сведений персонифицированного учета на руководителей организации, являющихся единственными участниками, такая организация является работодателем.

Наталия Лукина

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания и участвуйте в розыгрыше приза

Обычно все наши конкурсы посвящены одной теме, сегодня мы решили задавать разносторонние вопросы. Получилась нескучная викторина, в которой вы можете проверить свои общие знания. Вопросы иногда с подвохом. Будьте внимательны!

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
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Самозанятые

За сдачу в аренду машино-мест самозанятый должен платить НДФЛ, а не НПД

Доходы от передачи имущественных прав на недвижимость (кроме аренды жилых помещений) не признаются объектом налогообложения налогом на профессиональный доход (НПД).

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДФЛ

Хотят обнулить НДФЛ с МРОТ

С зарплаты в сумме МРОТ ставка НДФЛ должна быть 0%.

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НДФЛ

Минфин планирует установить профессиональный вычет по НДФЛ

Россияне, которые ведут предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП или самозанятого, смогут получать профессиональный налоговый вычет. Для этого важно документально подтвердить расходы на бизнес.

Онлайн-кассы

Онлайн-касса и ОФД для бизнеса в 2024 году, какие лучше выбрать: обзор компаний

По закону без онлайн-кассы и договора с оператором фискальных данных не может функционировать практически ни одно предприятие сферы розничной торговли, общепита и услуг. В нашем обзоре собрали компании, которые не только продают кассы, но и оказывают поддержку, занимаются настройкой и сопутствующим оборудованием, облачными кассами и сопровождением.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Кадровые документы

Не обязательно оформлять должностную инструкцию. Опрос

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью. При этом порядок такого ознакомления в ТК не детализирован.

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НДФЛ

За несвоевременный возврат НДФЛ сотруднику положена компенсация

Если с работника удержали лишний НДФЛ, по заявлению его надо вернуть. Причем только безналом.

ПСН

Как учитывать постоплату от клиентов при переходе с УСН на ПСН

При ПСН надо вести книгу учета доходов. Там отражают только те доходы, которые подпадают по патент.

Вакансии

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Нематериальные активы

Модернизация НМА увеличивает их стоимость

Первоначальная стоимость нематериальных активов изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации независимо от размера остаточной стоимости.

Интересные материалы

УСН

🔥 Минфин: зарплату директора-единственного учредителя нельзя включать в расходы при УСН

В общем случае расходы на оплату труда учитывают при УСН «доходы минус расходы». Но с единственным учредителем все не так.

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