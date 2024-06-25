Минфин и Центробанк хотят сохранить налоговые льготы для страхования жизни

Текущая версия законопроекта о донастройке налоговой системы с 2025 года не предусматривает налоговых льгот по НДФЛ по договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни. Это хотят изменить, чтобы не обрушить продажи полисов.

Грядущие поправки в НК могут лишить налоговых льгот тех, кто заключил договор о страховании жизни.

Сейчас при инвестиционном и накопительном страховании жизни (ИСЖ и НСЖ) страховые выплаты не облагаются НДФЛ, если они не превышают среднегодовую ключевую ставку ЦБ за каждый год действия договора.

Законопроект с поправками в НК подразумевает, что налог придется заплатить с любой выплаты, которая превышает объем взносов. НДФЛ будут рассчитывать по ставке 13% за доходы меньше 2,4 млн рублей в год и по ставке 15% при заработке свыше 2,4 млн. Об этом пишут «Ведомости».

Если законопроект не изменить, то продажи полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни резко остановятся. Сейчас этот вопрос находится под контролем ЦБ и Минфина.