Не забудьте до 1 июля уплатить страховые взносы

ИП нужно заплатить страховые взносы в размере 1% с суммы дохода больше 300 тысяч рублей за 2023 год.

До 1 июля 2024 года предприниматели должны уплатить страховые взносы за 2023 год. Это требование касается ИП, адвокатов, медиаторов, нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и других лиц, которые занимаются частной практикой.

Согласно ст. 430 НК, размер страховых взносов равен 1% от суммы дохода, полученного в расчетном периоде, за вычетом 300 тыс. рублей.

«При этом общая сумма таких страховых взносов за 2023 год не может превышать 257 061 рублей», — сказано на сайте ФНС.

Для расчета взносов можно использовать электронный сервис ФНС «Калькулятор расчета страховых взносов», а также личный кабинет ИП.

Деньги нужно перевести на единый налоговый счет с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин – Пополнить ЕНС».