Даже если патент получен в середине года, лимит для ПСН считают с начала года

Применять ПСН можно, пока доход не достигнет 60 млн рублей. При этом ИП на УСН+ПСН учитывают доход от обоих режимов налогообложения.

Такое разъяснение дет Минфин в письме от 23.04.2024 № 03-11-11/38111.

Пример

ИП на УСН перешел на ПСН с 01.07.2023.

В этом случае считают доходы на УСН+ПСН с начала 2023 года.

Когда они превысят 60 млн рублей, ИП утрачивает право на ПСН. И эта утрата происходит с 01.07.2023 — то есть задним числом.

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