Вступил в силу закон о новом запрете для интернет-поисковиков

Вступивший с 22 июня (кроме отдельных положений) закон от 22.06.2024 № 158-ФЗ направлен на совершенствование механизма защиты авторских и смежных прав в Интернете путем изменения порядка ограничения доступа к копиям заблокированных ресурсов — сайтам-«зеркалам».
Предусмотрена передача Роскомнадзору полномочий Минцифры по принятию решения о признании сайта копией заблокированного и направлению уведомления о таком решении владельцу сайта-«зеркала».
Всех без исключения операторов поисковых систем закон обязал прекращать выдачу сведений о копиях заблокированных сайтов в поисковиках.
Комментарии1
Теперь поиск нужной информации станет увлекательным квестом! «Заблокировано», «заблокировано», «заблокировано» - добро пожаловать в интернет будущего!