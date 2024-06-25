Вступил в силу закон о новом запрете для интернет-поисковиков

Вступивший с 22 июня (кроме отдельных положений) закон от 22.06.2024 № 158-ФЗ направлен на совершенствование механизма защиты авторских и смежных прав в Интернете путем изменения порядка ограничения доступа к копиям заблокированных ресурсов — сайтам-«зеркалам».

Предусмотрена передача Роскомнадзору полномочий Минцифры по принятию решения о признании сайта копией заблокированного и направлению уведомления о таком решении владельцу сайта-«зеркала».

Всех без исключения операторов поисковых систем закон обязал прекращать выдачу сведений о копиях заблокированных сайтов в поисковиках.