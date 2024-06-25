За невступление в прямое владение акциями теперь штрафуют

Владимир Путин подписал закон от 22.06.2024 № 152-ФЗ, который добавил в Кодекс об административных правонарушениях новую ст. 15.23.2.
Она устанавливает с 22 июня административную ответственность:
за неисполнение лицами, косвенно владеющими акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, обязанности вступить в прямое владение такими акциями (долями) в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями»;
неисполнение или несвоевременное исполнение органами управления такой организации обязанностей, предусмотренных указанным ФЗ.
Штраф на граждан — от 200 000 до 400 000 рублей, на должностных лиц — от 300 000 до 500 000 рублей, на юрлиц — от 500 000 до 700 000 рублей.
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