За невступление в прямое владение акциями теперь штрафуют

Тренды корпоративного обучения в 2024 году

Вслед за технологиями, образовательной сферой и экономикой логично развивается и меняется корпоративное обучение. Разработчики курсов активно используют нейросети, а HR-менеджеры все чаще учитывают личные предпочтения сотрудников к тому, что они хотели бы изучать. Собрали главные современные тенденции обучения персонала, о которых должны знать компании, которые хотят развивать сотрудников.