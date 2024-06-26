ТПП: амнистию нужно дать бизнесу, который отказался от дробленки уже в 2024 году

ТПП предложила включить в налоговую амнистию предпринимателей, которые отказались от схем дробления бизнеса уже в 2024 году.

«Если налоговые органы не выявят дробления в 2025-2026 годах, то неуплаченные налоги, пени и штрафы за период 2022-2024 годов в связи с применением схем дробления взимать с бизнесмена не станут. Мы будем предлагать ко второму чтению распространить амнистию на тех, кто отказался от схем уже в 2024 году», — сказал глава ТПП Сергей Катырин.

Кроме того, ТПП хочет ввести мораторий на привлечение к уголовной ответственности тех, кто только начал переходить с УСН на общую систему налогообложения.

Согласно законопроекту с налоговой реформой, доначисление налогов, штрафов и пеней за 2022-2024 годы простят тем, кто решит в 2025-2026 годах добровольно не применять схемы и консолидировать бизнес. Госдума приняла документ в первом чтении.