✅ Госдума одобрила поправки по донастройке налоговой системы

Согласно предложенным Минфином и правительством изменениям в НК с 2025 года, введут прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой 22%, компании будут платить налог на прибыль 25%, а упрощенцы получат статус плательщиков НДС.

Госдума в первом чтении приняла законопроект с поправками в НК, которые призваны усовершенствовать налоговую систему.

В документе предлагается установить прогрессивную шкалу НДФЛ. По ставке 13% будут платить те, кто получает меньше 2,4 млн рублей в год. При доходе от 2,4 до 5 млн налог составит 15%, от 5 до 20 млн — 18%, а при доходах больше 50 млн в год — 22%.

Повышенный налог удержат не со всей суммы, а только с превышения порогов. Прогрессия не затронет выплаты участникам СВО.

Ставка 13% сохранится при налогообложении прибыли до 2,4 млн рублей, полученной от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и доходов от продажи недвижимости. Если лимит будет превышен, придется заплатить 15%.

«Все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета и будут направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается, — семей с детьми, пенсионеров, ветеранов», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Налог на прибыль организаций возможно вырастет с 20 до 25%.

Фирмы и предприниматели, которые применяют УСН, автоматически станут плательщиками НДС, но могут выбрать ставки 5% и 7% без права на вычет.

Для компаний, которые готовы работать без применения схем дробления, предусмотрена налоговая амнистия. Обязанность по уплате налогов, пеней, штрафов, предусмотренных ст. 119, 120 и 122 НК, возникшая за налоговые периоды 2022-2024 годов в результате дробления, может быть прекращена при добровольном отказе от дробления бизнеса в налоговых периодах 2025 и 2026 годов.

Рекомендуемый срок представления поправок ко второму чтению ГД определила до 28 июня.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

По словам Путина, окончательное принятие поправок-2025 в НК планируется в августе.