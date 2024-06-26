Путин подписал закон о налоговых льготах участникам СЭЗ на отдельных территориях

Глава государства подписал закон с изменениями в НК, дающий право на ряд налоговых льгот участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях новых субъектов РФ.

Президент подписал Федеральный закон от 22.06.2024 № 148-ФЗ, по которому с 1 июля 2024 года организациям и ИП, получившим статус участника свободной экономической зоны на отдельных территориях субъектов РФ, определенных Правительством и прилегающих к территориям Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, предоставлено право:

на применение пониженных налоговых ставок по акцизам, налогу на прибыль, добычу полезных ископаемых (НДПИ) ;

пониженные тарифы страховых взносов;

освобождение от налога на имущество организаций и земельного налога.

Также подписан закон от 22.06.2024 № 147-ФЗ, распространяющий преференциальный режим СЭЗ на определенные кабмином отдельные территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Он определяет органы управления свободной экономической зоной на прилегающих территориях и их полномочия, а также устанавливает порядок предоставления коммерческим организациям и ИП, реализующим инвестпроекты на соответствующей территории, статуса участника СЭЗ.

Такие участники на соответствующей территории могут применять таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Ранее мы писали, что кабмин передает государственное имущество резидентам ТОР.