Путин подписал закон о налоговых льготах участникам СЭЗ на отдельных территориях

Президент подписал Федеральный закон от 22.06.2024 № 148-ФЗ, по которому с 1 июля 2024 года организациям и ИП, получившим статус участника свободной экономической зоны на отдельных территориях субъектов РФ, определенных Правительством и прилегающих к территориям Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, предоставлено право:
на применение пониженных налоговых ставок по акцизам, налогу на прибыль, добычу полезных ископаемых (НДПИ)
;
пониженные тарифы страховых взносов;
освобождение от налога на имущество организаций и земельного налога.
Также подписан закон от 22.06.2024 № 147-ФЗ, распространяющий преференциальный режим СЭЗ на определенные кабмином отдельные территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Он определяет органы управления свободной экономической зоной на прилегающих территориях и их полномочия, а также устанавливает порядок предоставления коммерческим организациям и ИП, реализующим инвестпроекты на соответствующей территории, статуса участника СЭЗ.
Такие участники на соответствующей территории могут применять таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
Ранее мы писали, что кабмин передает государственное имущество резидентам ТОР.
Начать дискуссию