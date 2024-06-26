Социальный фонд упростит способ получения пенсионных накоплений

С июля 2024 года россияне смогут без обращения в Социальный фонд узнать, как будут выплачены пенсионные накопления — сразу всей суммой или ежемесячной пенсией.

«В зависимости от его соотношения с суммой накопленных средств человек получит деньги одним из двух способов: ежемесячной пенсией либо разовой выплатой. Такой механизм придет на смену действующим правилам, согласно которым вид выплаты определяется в зависимости от соотношения накопительной пенсии с общим размером пенсионных выплат по страховой и накопительной пенсиям», — сказано на сайте Соцфонда.

Сейчас единовременную выплату могут получить те, у кого накопительная пенсия составляет 5% или меньше от совокупного размера двух пенсий.

Для того чтобы определить выплаты, нужно сравнить накопительную пенсию и страховую. Получатели не всегда могут сделать это самостоятельно и обращаются в Социальный фонд.

Теперь процедуру упростят — в качестве критерия для определения варианта выплаты будет применяться прожиточный минимум пенсионера. Если накопительная пенсиядостигает 10% прожиточного минимума или больше, то назначат ежемесячную выплату.

Полный размер прожиточного минимума составляет 13 290 рублей.

Уточнить размер пенсионных накоплений можно в личном кабинете на сайте Госуслуг, в территориальных отделениях Соцфонда и в МФЦ.