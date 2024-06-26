Об инжиниринге и промышленном дизайне принят отдельный закон

В законодательство внесены изменения, которые создают правовые основы развития инжиниринговых услуг и промышленного дизайна.

Президент подписал Федеральный закон от 22.06.2024 № 144-ФЗ, который с 1 июля 2024 года определяет порядок применения мер стимулирования деятельности в промышленности:

для организаций сектора промышленного дизайна;

инжиниринговых организаций (центров) — в сфере создания промышленной продукции и промышленного производства.

Для этого закон закрепил понятия «инжиниринговая организация (инжиниринговый центр)», «инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность)», «работы и (или) услуги в области промышленного дизайна (деятельность в области промышленного дизайна)», «организация сектора промышленного дизайна» и пр.

Правительство утвердит порядок формирования и ведения единого реестра российских организаций разработки и производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Формировать и вести этот реестр будет Минпромторг.