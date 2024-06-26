Об инжиниринге и промышленном дизайне принят отдельный закон

Президент подписал Федеральный закон от 22.06.2024 № 144-ФЗ, который с 1 июля 2024 года определяет порядок применения мер стимулирования деятельности в промышленности:
для организаций сектора промышленного дизайна;
инжиниринговых организаций (центров) — в сфере создания промышленной продукции и промышленного производства.
Для этого закон закрепил понятия «инжиниринговая организация (инжиниринговый центр)», «инжиниринговые услуги (инжиниринговая деятельность)», «работы и (или) услуги в области промышленного дизайна (деятельность в области промышленного дизайна)», «организация сектора промышленного дизайна» и пр.
Правительство утвердит порядок формирования и ведения единого реестра российских организаций разработки и производства беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Формировать и вести этот реестр будет Минпромторг.
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