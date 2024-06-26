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Автомобиль можно будет зарегистрировать без ОСАГО

Чтобы оформить ОСАГО, у водителей было 10 дней с момента возникновения права собственности на автомобиль. Теперь машину можно поставить на госучет без страховки.

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о регистрации автомобиля без оформления полиса ОСАГО.

Пока что покупатели автомобилей должны заключить договор об обязательном страховании до совершения регистрационных действий по смене владельца, но не позднее чем через 10 дней с момента возникновении права владения транспортным средством. Машину не поставят на учет, если не будет ОСАГО. Теперь это правило отменили.

Также закон предусматривает, что продавец автомобиля сможет прекратить государственный учет транспорта через регистрационное подразделение или на портале Госуслуг. С регистрации будут снимать автомобили, которые находятся в розыске или выставлены на продажу.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

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