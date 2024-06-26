Центробанк: инфляционные ожидания выросли

В июне 2024 года оценка инфляционных ожиданий возросла с 11,7 до 11,9%. Население оценивает рост годовой инфляции до 14,4%.
«Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — сказано на сайте Центробанка.
Жесткая ДКП вернет инфляцию к цели вблизи 4% в 2025 году.
Недавно мы писали, что Совет директоров Центробанка подал сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании.
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