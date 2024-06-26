Роскомнадзор требует от Google и Opera ограничить доступ к плагину обхода блокировок

За отказ удалить противоправную информацию о VPN-сервисах компаниям грозит штраф до 4 млн рублей.

Роскомнадзор хочет заблокировать плагин в браузерах Opera и Google, в котором есть информация о способах обхода блокировок. С 1 марта вступил в силу приказ о запрете рекламировать и популяризировать VPN-сервисы.

«Роскомнадзор выявил в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome плагин, содержащий информацию о способах обхода блокировок. Ведомство внесло ссылки на него в единый реестр запрещенной информации», — сказали представители ведомства.

Если компании не удалят запрещенную информацию, Роскомнадзор привлечет Google и Opera к ответственности за нарушение законодательства. Штраф составляет от 800 тыс. до 4 млн рублей.

В случае повторного нарушения компаниям будет грозить оборотный штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки.