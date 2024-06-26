Научитесь отличать дробление от структурирования бизнеса уже сегодня!

Тема дробления бизнеса находится в центре внимания всей страны в связи поручением Президента РФ по амнистии. При этом динамика налоговых проверок показывает увеличение внимания ФНС к теме дробления. На вебинаре «Дробление или структурирование бизнеса в свете объявленной амнистии» разберемся, что ждать от амнистии и почему налогоплательщики проигрывают суды по дроблению. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
На вебинаре разберем:
Как налоговая проверяет дробление бизнеса.
Что ждет налогоплательщиков на фоне объявленной амнистии.
Почему налогоплательщики проигрывают в судах: актуальные кейсы.
Аргументы, которые могут склонить суд на вашу сторону.
Примеры законных налоговых архитектур из практики.
Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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