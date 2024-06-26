Научитесь отличать дробление от структурирования бизнеса уже сегодня!

Как правильно составить объявление о поиске самозанятого, чтобы ФНС не подумала, что вы ищете сотрудника

Привлечь внимание налоговой службы можно даже объявлением о поиске исполнителя или подрядчика из числа самозанятых. Конечно, только в случае, если неправильно его составить. Если ФНС увидит намек на трудовые отношения в объявлении и то, что на него откликнулись фрилансеры, это может стать поводом для проверки компании или ИП на предмет уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.