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Дробление бизнеса

Научитесь отличать дробление от структурирования бизнеса уже сегодня!

Разберитесь с тем, как налоговая проверяет дробление бизнеса, что ждать от амнистии по дроблению и кого она коснется.

Тема дробления бизнеса находится в центре внимания всей страны в связи поручением Президента РФ по амнистии. При этом динамика налоговых проверок показывает увеличение внимания ФНС к теме дробления. На вебинаре «Дробление или структурирование бизнеса в свете объявленной амнистии» разберемся, что ждать от амнистии и почему налогоплательщики проигрывают суды по дроблению. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

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На вебинаре разберем:

  • Как налоговая проверяет дробление бизнеса.

  • Что ждет налогоплательщиков на фоне объявленной амнистии.

  • Почему налогоплательщики проигрывают в судах: актуальные кейсы.

  • Аргументы, которые могут склонить суд на вашу сторону.

  • Примеры законных налоговых архитектур из практики.

Спикер — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!

До V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» осталось всего два месяца — она состоится 12 сентября! И мы открыли предзапись. Оставляйте заявку на главное бухгалтерское событие года — и узнаете про все налоговые изменения на нашем уникальном мероприятии. Ждем самых продвинутых бухгалтеров, запишитесь в лист ожидания старта продаж!

🔥НДС при УСН, дробление, амнистия, снижение рисков. Главные темы — V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Ждем вас!
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Информационные технологии

Ожидания от цифровой трансформации: результаты опроса Минцифры

Глава Минцифры Максут Шадаев представил результаты опроса граждан, представителей бизнеса и глав регионов на тему цифровой трансформации.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Первичные документы

Как бухгалтеру сократить время на работу с первичными документами

Какую бы операцию ни совершал бухгалтер, обязательно требуется комплект первичных документов: договор, накладная, счет-фактура, акт. За день через компанию проходит от десятка до сотен таких бумаг. Все их нужно обработать и перенести в базу, что занимает у специалиста несколько часов рабочего времени.

Как бухгалтеру сократить время на работу с первичными документами
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Цифровую валюту учитывают по ФСБУ 14/2022 и 5/2019

Установлен запрет на использование цифровой валюты (криптовалюты) на территории РФ в качестве средства платежа.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Юзвак Максим
Обзор судебной практики

Двойная ответственность за незаконный УСН, НДС при банкротстве в обзоре конституционных споров за 2-е полугодие 2023

Рассматриваются ключевые решения Конституционного Суда РФ по налоговым вопросам

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Клерк

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Патентная система — одна из самых простых систем налогообложения для ИП. Разберемся зачем вообще ИП совмещать ПСН и другие режимы и как это делать.

Совмещение ПСН с другими режимами налогообложения: выгоды и учет

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Дробление бизнеса

Научитесь отличать дробление от структурирования бизнеса уже сегодня!

Разберитесь с тем, как налоговая проверяет дробление бизнеса, что ждать от амнистии по дроблению и кого она коснется.

УСН

Курсовая разница не идет в доходы при УСН

В составе доходов при УСН учитывают доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав по статье 249 НК, а также внереализационные доходы по статье 250 НК.

СберКорус
Самозанятые

Как правильно составить объявление о поиске самозанятого, чтобы ФНС не подумала, что вы ищете сотрудника

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Как правильно составить объявление о поиске самозанятого, чтобы ФНС не подумала, что вы ищете сотрудника
НДС

Вице-премьер Чернышенко: нулевой НДС для отелей продлят до 2030 года

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Меньше недели осталось до срока уплаты взносов ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей за 2023 год. Наши читатели задают много вопросов по этим взносам. Отвечаем на них.

Налоговые схемы

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Как правильно оформить выплаты учредителю ООО

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Сальдо ЕНС

Отрицательное сальдо ЕНС взыщут с расчетного счета

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Алексей Иванов
Обучение для бухгалтеров

Дневник продакта #3. Новые тарифы и перезапуск блога Клерк.Премиум

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НДФЛ

Бюджет получил от налога на богатых больше 57 млрд рублей

До конца года власти планируют собрать 176 млрд рублей с обеспеченных россиян, которые платят НДФЛ по ставке 15%.

Маркетплейсы

Торговые центры просят такие же права, как у маркетплейсов

Представители оффлайн торговли попросили установить для них льготный НДС, снизить налог на имущество и уравнять условия труда самозанятых.

СберРешения
Налоговые проверки

Коммуникация с ФНС: обжалование решений и поведение во время допроса свидетеля

Продолжаем разбирать тему общения с налоговыми органами: рассмотрим, как обжаловать решение инспекции и вести себя во время допроса свидетелей.

Коммуникация с ФНС: обжалование решений и поведение во время допроса свидетеля
Налоговые изменения 2025

✅ ТПП за амнистию бизнесу, который отказался от дробленки уже в 2024 году. Мнение налогового юриста

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин просит увеличить число бизнесменов, которые могут рассчитывать на налоговую амнистию.

Вакансии

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Общество

Сапсаны будут ездить чаще

Заполняемость поездов по маршруту Москва — Санкт-Петербург достигла 100%, поэтому РЖД запускает дополнительные рейсы и предоставит сдвоенные составы.

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Павел Бессонов
Банкротство

Зачем кредитор просит признать вашу организацию банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника?

❓Почему некоторые кредиторы подают обычное заявление о банкротстве и просят ввести первую стадию банкротства наблюдение, а другие просят признать должника отсутствующим и ввести упрощенное банкротство?