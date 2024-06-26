Оплату от третьих лиц за покупателя отражают в бухучете по счету 76

Может произойти ситуация, когда на счет приходят деньги от физического лица Иванова, а отгрузка была на ООО «Ромашка».

Просто в банковской выписке выбрать контрагента «Ромашка», а не Иванова, чтобы оплата и отгрузка «схлопнулись» автоматически – неправильно.

Поступление от третьего лица правильнее отражать по счету 76.

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Потом на основании письма от покупателя корректировкой надо перевести сальдо 76-го счета на 62-й счет.

Третье лицо, от которого поступила оплата, не может отражаться на счете 62, так как он не покупатель.

Более того, когда налоговая запрашивает ОСВ по счету 62, там должны быть реальные покупатели-заказчики.

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