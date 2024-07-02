В России будет впервые принят закон об аттракционах

Документ содержит основные положения, регламентирующие вопросы, связанные с запрещением эксплуатации техники. Он установит правовые и организационные основы деятельности в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

В пояснительной записке отмечено, что на сегодняшний день федерального закона, регламентирующего вопросы эксплуатации аттракционов, не существует. На практике это приводит к различным подходам властей в регионах к вопросах их регистрации, учета и надзора за их эксплуатацией.

«В Год Семьи мы с особым вниманием должны относиться не только к вопросам ее материального и социального благополучия, но и к вопросам безопасности, в частности в досугово-развлекательной сфере. Когда родители в выходной день приводят ребенка в парк, они не должны думать о том, насколько безопасен тот или иной аттракцион. Если он работает и на него продаются билеты, значит, он априори безопасен!» — отметил член комитета ГД по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Будет переходный период, который позволит собственникам и владельцам аттракционов адаптироваться к вводимым правилам.