Минфин хочет увеличить в 8 раз пошлину за развод. И не только ее

Оформить развод будет стоит 5 тысяч рублей, а компания заплатит за ходатайство в ФАС 400 тысяч рублей.

С 2025 года госпошлина за расторжения брака может вырасти в 8 раз — до 5 тыс. рублей. Также в три раза вырастет стоимость услуги по смене имени, а для бизнеса подорожают ходатайства в Федеральную антимонопольную службу.

Сейчас за расторжение брака нужно заплатить пошлину в размере 650 рублей. Если супруги имеют детей или кто-то не согласен расторгнуть брак, развод происходит в суде. В 2023 году было зарегистрировано 683,7 тыс. разводов. Об этом пишет РБК.

За регистрацию смены имени нужно заплатить 1,6 тыс. рублей, однако с 2025 года Минфин собирается увеличить эту сумму до 5 тыс.

Изменятся размеры госпошлины за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния и выдачу свидетельств. Сейчас услуга стоит 650 рублей, но будет — 700 рублей.

За повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния вместо 350 рублей придется заплатить 500, за выдачу справок из архивов пошлина вырастет с 200 до 300 рублей.

С 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей вырастет пошлина за выдачу аттестата, свидетельства или иного документа с подтверждением квалификации, а также их дубликатов.

Кроме того, бизнес за ходатайство в ФАС будет платить не 35 тыс. рублей, а 400 тыс. Такие документы подаются при проведении крупных сделок — таких как реорганизация предприятий, заключение соглашений о совместной деятельности.

Рассмотрение ходатайства о естественных монополиях обойдется бизнесу в 50 тыс. рублей. Сейчас размер пошлины составляет 16 тыс. Они нужны при сделках и инвестициях, размер которых выше 10% стоимости собственного капитала естественной монополии.