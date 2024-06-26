Пошлины на импортное вино предлагают повысить до 25%

В 2023 году пошлину на вино из недружественных стран повысили с 12,5% до 20%. Теперь власти хотят увеличить ее размер до 25%.

Власти предлагают брать пошлину с импортных вин из недружественных стран в размере 25%. Сейчас ставка составляет 20%.

Минфин, Минэкономразвития и Минсельхоз также планируют пересмотреть базовую ставку при ввозе вина. Она будет увеличена с 1,5 до 2 долларов за литр. Об этом пишет РБК.

«Речь идет о системной работе по выработке контрсанкционных мер в ответ на антироссийскую политику. Эти меры будут чувствительными для иностранных компаний и одновременно стимулируют отечественное производство», — сказал источник издания.

В августе 2023 года пошлина на вина из недружественных стран выросла с 12,5% до 20%. Это позволило выровнять цены на отечественное вино массового сегмента и бюджетное импортное вино.