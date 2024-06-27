С 1 июля компании должны сообщать ФНС об открытии зарубежных счетов по новым формам

Компании, которые входят в международную группу, должны уведомить ФНС об изменении реквизитов счетов нерезидентов.

1 июля 2024 года вступает в силу приказ ФНС от 26.04.2024 № СД-7-14/349@ с новыми формами и форматами уведомлений об открытии и закрытии счетов за рубежом.

Теперь компании должны уведомлять налоговый орган об изменении реквизитов счетов нерезидентов, с которыми они входят в одну международную группу компаний. Уведомление не нужно, если эти требования исполняет материнская фирма или участник группы, на которого возложена такая обязанность.

«В уведомлениях по новой форме больше не требуется заполнять сведения о коде валюты счета. Уведомления представляются в налоговый орган по месту нахождения организации, месту жительства физического лица либо по месту учета налогоплательщика в качестве крупнейшего», — сказано на сайте ФНС.

Отправить документы можно лично, почтой, по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.