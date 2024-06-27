Чем подтвердить НДС 0% при экспорте в Узбекистан

При экспорте товаров в ИФНС надо представить электронный реестр, где есть сведения из декларации на товары.

Форма реестра утверждена приказом ФНС от 18.01.2024 № ЕА-4-15/440@.

При этом представление в ИФНС документов, подтверждающих уплату НДС в Узбекистане, нормами НК не предусмотрено.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.03.2024 03-07-08/26456.

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