Центробанк будет «пробовать все», чтобы решить проблему переводов за границу

Если не наладить расчеты с партнерами из-за границы, это будет означать «погибель для экспортно и импортно зависимой страны».

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что регулятор будет использовать любые способы проведения платежей за границу, чтобы наладить международные расчеты.

«Из более мелкого, но в моменте важного — это международные расчеты. Вот надо сделать все, чтобы колеса крутились. То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы, какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее», — сказал Чистюхин.

В начале 2022 года крупные российские банки перестали переводить средства в долларах и евро, что привело к росту трансграничных платежей в национальных валютах. В начале 2024 ситуация ухудшилась. Банки Китая и Турции отказывались проводить операции с клиентами из РФ из-за риска попасть под вторичные санкции.