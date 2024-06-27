Если у ИП нет денег на уплату фиксированных взносов, можно попросить рассрочку

После регистрации в качестве ИП возникает обязанность по уплате фиксированных взносов. И заканчивается она только после исключения ИП из ЕГРИП.

Пока человек является ИП, он плательщик фиксированных взносов. И неважно, ведет он деятельность или нет.

Есть периоды, за которые можно не платить взносы, если не вести в это время деятельность – уход за инвалидом 1 группы, за 80-летним пенсионером и т. д.

В каких случаях и на каком основании ИП может не платить взносы, смотрите в нашей таблице тут.

ИП-будущим пенсионерам страховые взносы нужны для формирования пенсии, действующим пенсионерам – дляперерасчета получаемой пенсии.

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.05.2024 № 03-02-08/45148.

Но если у ИП финансовые сложности, он может обратиться в ИФНС с заявлением о предоставлении ему отсрочки, рассрочки.

Кроме того, если долг по взносам на ЕНС стал невозможным к взысканию (например, ИП стал банкротом), его могут списать как безнадежный.