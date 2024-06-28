😍 Самые нужные бухгалтеру курсы повышения квалификации стали доступнее! Новый поток стартует 1 июля — успейте записаться

Актуализируйте имеющиеся знания, чтобы в будущем сезоне выйти на новый профессиональный и карьерный уровень. Получите дополнительные навыки, которые помогут вам перейти на новый участок или вообще уйти на аутсорс.
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Сделали для вас подборку курсов, которые помогут усовершенствовать имеющиеся знания и построить успешную карьеру.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году
Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 72%: 9 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов., которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 71%: 6 900 рублей вместо
24 200 рублей.
Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году
Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах, чтобы быстро и без ошибок справляться с любой задачей — от квартального до годового отчета.
После обучения вы получите удостоверение на 120 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 79%: 5 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров на 2024 год
После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 78%: 7 400 рублей вместо
32 900 рублей.
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