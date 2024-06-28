😍 Самые нужные бухгалтеру курсы повышения квалификации стали доступнее! Новый поток стартует 1 июля — успейте записаться

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Сделали для вас подборку курсов, которые помогут усовершенствовать имеющиеся знания и построить успешную карьеру.

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 72%: 9 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

После обучения вы получите удостоверение на 140 ак. часов., которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 71%: 6 900 рублей вместо 24 200 рублей.

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Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах, чтобы быстро и без ошибок справляться с любой задачей — от квартального до годового отчета.

После обучения вы получите удостоверение на 120 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 78%: 7 400 рублей вместо 32 900 рублей.

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