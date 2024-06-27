У частных промпредприятий появится шанс на реконструкцию

Законопроект установит особенности регулирования подготовки, заключения, исполнения и прекращения соглашения о ГЧП, публичный партнер в котором РФ, в отношении:
реконструкции объекта промышленности, принадлежащего на момент заключения такого соглашения частному партнеру на праве собственности;
строительства объекта промышленности на земельном участке в собственности частного инвестора.
Будет ряд условий. Объем финансирования реконструкции — не менее 10 миллиардов рублей, а объем финансирования проекта ГЧП за счет собственных средств частного партнера — не менее 15% от общего объема финансирования проекта.
Проект должен соответствовать требованиям к проектам технологического суверенитета или проектам структурной адаптации экономики РФ, установленным правительством.
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