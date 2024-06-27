У частных промпредприятий появится шанс на реконструкцию

Совет директоров в ООО (малом и среднем бизнесе): что такое, как создать, в чём польза, каковы полномочия и порядок принятия решений. Рассказывает корпоративный юрист

Российская экономика всё ещё остаётся довольно молодой и прогрессивные корпоративные инструменты управления в нашей стране пока только входят в широкий оборот. Преимущества совета директоров в бизнесе очевидны, однако мало кто знает как им пользоваться. Поговорим об этом в статье.