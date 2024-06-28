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Экономика России

Глава комитета Госдумы по МСП: расходы на здравоохранение и образование надо увеличивать в два раза

Александр Демин, глава комитета ГД по малому и среднему предпринимательству, заявил, что финансово-экономический блок кабмина эффективно работает.

Благодаря ему в России сохраняется макроэкономическая стабильность, несмотря на внешнее экономическое давление уже третий год подряд.

«Структурная перестройка экономики идет полным ходом. Утверждение исполнения бюджета (за 2023 г. — прим. ред.) происходит на фоне принятия налоговых изменений. Планируется, что они дадут дополнительные 1,5 трлн рублей только в 2025 году. И предлагаем направить эти средства на развитие здравоохранения, образования, технологического суверенитета. Именно эти сферы – основа жизни людей, которые строят нашу экономику», — сказал Демин.

Депутат отметил, что в структуре расходов бюджета на здравоохранение идет только 3,7% ВВП. В 2020 году тратили 4,6%, а по планам снизить расходы на здравоохранение до 3,6% ВВП. Такая же история с образованием. В 2024 году потратим 3,6% ВВП, в 2020 году тратили 4%, а в 2025 планируется снизить до 3,4% ВВП.

По его мнению, расходы на здравоохранение и образование – самые необходимые расходы для поддержания и развития человеческого капитала. Их нужно увеличивать в 2 раза минимум, как во многих странах, и «прямо сейчас».

«Через повышение налогов деньги изымают из экономики, и направлять их нужно именно на эти направления. Деньги на это можно найти. Сумма выявленных нарушений и недостатков по аудиту Счетной палаты — более 2,1 трлн рублей. Это больше, чем все доходы от повышения налогов. А сколько еще не выявлено? Вот где нужно искать средства. Мы также предлагаем поменять подход к оценке исполнения бюджета. Главная проблема – это критерии оценки, которые сводятся к освоению средств, а не эффективности их расходования», — резюмировал Демин.

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