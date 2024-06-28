Глава комитета Госдумы по МСП: расходы на здравоохранение и образование надо увеличивать в два раза

Благодаря ему в России сохраняется макроэкономическая стабильность, несмотря на внешнее экономическое давление уже третий год подряд.

«Структурная перестройка экономики идет полным ходом. Утверждение исполнения бюджета (за 2023 г. — прим. ред.) происходит на фоне принятия налоговых изменений. Планируется, что они дадут дополнительные 1,5 трлн рублей только в 2025 году. И предлагаем направить эти средства на развитие здравоохранения, образования, технологического суверенитета. Именно эти сферы – основа жизни людей, которые строят нашу экономику», — сказал Демин.

Депутат отметил, что в структуре расходов бюджета на здравоохранение идет только 3,7% ВВП. В 2020 году тратили 4,6%, а по планам снизить расходы на здравоохранение до 3,6% ВВП. Такая же история с образованием. В 2024 году потратим 3,6% ВВП, в 2020 году тратили 4%, а в 2025 планируется снизить до 3,4% ВВП.

По его мнению, расходы на здравоохранение и образование – самые необходимые расходы для поддержания и развития человеческого капитала. Их нужно увеличивать в 2 раза минимум, как во многих странах, и «прямо сейчас».